Şu sıralar Big Little Lies‘ın 2. sezonunda rol almaya hazırlanan aktris/yapımcı Reese Witherspoon planını değiştirmezse Apple’ın direkt iki sezonunu (20 bölüm) onayladığı isimsiz bir komedi dizisinde de Jennifer Aniston’la birlikte rol alacak. Bu dizinin çekim tarihi henüz belli değil. Ama aktris projelerine yeni diziler eklemeye devam ediyor. Witherspoon’un Scandal dizisinin başrolü Kerry Washington‘la birlikte Little Fires Everywhere adlı mini dizinin başrolünü paylaşacağı açıklandı. Washington’la Witherspoon dizinin yapımcılığını da üstlenecekler. Dizi, Celeste Ng‘nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanacak. Kitap Çinli-Amerikalı bir bebeğin evlat edinme vakasının Ohio eyaletinde yaşayanları bölmesini, gizemli bir ev sahibiyle onun bekâr bir anne olan kiracısı Mia’nın arasını açmasını konu alıyor. Diziyi Liz Tigelaar kaleme alacak. Kanal henüz belirlenmedi. O yüzden çekim tarihi de belirsiz.