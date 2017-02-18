Önce Fargo, bu ay da Legion dizileriyle olumlu eleştiriler alıp yükselişe geçen senarist-yönetmen Noah Hawley şu sıralar iki projeyle meşgul durumda. İlk proje, Reese Witherspoon’un yapımcılığını ve başrolünü üstleneceği bilimkurgu filmi Pale Blue Dot. Brian Brown’la Elliott DiGuiseppi’nin kaleme aldığı bu filmin merkezinde bir astronot yer alıyor. Bu astronot uzaydaki uzun görevinden sonra Amerika’daki mükemmel yaşamına döndüğünde sorunlar yaşamaya başlayacak, olaylar gelişecek. Hawley’nin bu filmin çekimlerine başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

Hawley’nin diğer projesiyse Buried Bodies adını taşıyor. Gerçek olaylardan uyarlanan bu filmin merkezinde iki avukat yer alacak. Bunların müvekkilleri bir yerde iki ceset bulduğunu avukatlara söyleyecek, ama avukatlar bu bilgiyi savcılığa iletme veya avukat-müvekkil gizliliğine sadık kalma konusunda ikilemde kalırlar. Bu olaylar 1987 yapımı TV filmi Sworn to Silence ve Law & Order dizisinde de işlenmişti. Hawley yüksek ihtimalle önce Pale Blue Dot filmini çekecek.