Cannes Film Market’e proje olarak sunulan Replay isimli senaryo hem başrolüne, hem de yapımcısına kavuştu…

Yönetmen ve Yapımcılar: Daha önce Absence’ten tanıdığımız Jimmy Loweree yönetmen koltuğunda… Olivia Munn, genç yönetmene yapımcı koltuğundan destek verecek.

Oyuncular: Olivia Munn filmin başrolünde yer alacak. Diğer oyuncular henüz belirlenmedi…

Konu: Kocası kaçırılıp öldürülen bir kadının intikam öyküsü… Daha önce erkek başrollerle çok gördüğümüz aksiyon filmi yaklaşımının kadın versiyonu olacak gibi duruyor.