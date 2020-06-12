Replay: Olivia Munn’dan Aksiyon Filmi

Güzel yıldız hem başrolde oynayacak, hem de yapımcı koltuğunda oturacak.
yazar: 12 Haziran 2020 181 görüntüleme

Cannes Film Market’e proje olarak sunulan Replay isimli senaryo hem başrolüne, hem de yapımcısına kavuştu…

Yönetmen ve Yapımcılar: Daha önce Absence’ten tanıdığımız Jimmy Loweree yönetmen koltuğunda… Olivia Munn, genç yönetmene yapımcı koltuğundan destek verecek.
Oyuncular: Olivia Munn filmin başrolünde yer alacak. Diğer oyuncular henüz belirlenmedi…
Konu: Kocası kaçırılıp öldürülen bir kadının intikam öyküsü… Daha önce erkek başrollerle çok gördüğümüz aksiyon filmi yaklaşımının kadın versiyonu olacak gibi duruyor.

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yazar: bakınız - Haz 11, 2020

yazar: bakınız - Haz 12, 2020

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