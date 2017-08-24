DC’den arka arkaya önemli haberler geliyor. Dün Todd Phillips’in Joker’in solo filmini yazıp yöneteceği ama bu filmin DC evreniyle bağlantısı olmayacağı açıklandı. Sonra Matt Reeves’in The Batman filminin de DC evreninin parçası olmayacağı haberi geldi. Şimdiyse DC’nin Gotham City Sirens ve Suicide Squad 2 filmleri dışında Harley Quinn-Joker ikilisiyle ilgili başka bir film hazırladığı açıklandı. Adı belli olmayan bu filmin başrollerini tabii ki Margot Robbie’yle Jared Leto üstlenecekler. Robbie filmin yapımcılığını da üstlenecek. WB bu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini, Robbie’yi Focus ve Whiskey Tango Foxtrot filmlerinde yöneten John Requa’yla Glenn Ficarra ikilisine teklif ettiler. Bu spin-off filmi Gotham City Sirens ve Suicide Squad‘tan farklı olacak. David Ayer’in yöneteceği Gotham City Sirens‘ta Quinn’in yanı sıra Gotham’ın diğer kötü kadın karakterlerine de, Joker’e de yer verilecek. Robbie ve Leto’yu Gotham City Sirens ve Suicide Squad 2 filmlerinde de izleyeceğiz. Suicide Squad 2‘nun yönetmeninin henüz belli olmadığını belirtelim.

Bu arada THR sitesi geceleyin girdiği haberinde Reeves’in The Batman‘inde Ben Affleck’le çalışmayacağını yazdı ama kısa bir süre sonra bunu sildi. Bazı sitelere göre, Gotham City Sirens iptal edildi ama bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Hatta bazı siteler bu filmin çekileceğini yazdı. Bekleyelim görelim.