Jonathan Jakubowicz’in Resistance isimli filminin fragmanına bakılırsa, gelecek yılın oscar ödülleri adaylarından biri belli gibi… İkinci Dünya Savaşı filmlerini ve gerçek yaşam öykülerini seven akademi üyelerinin, karşı koyamayacağı bir karışım önlerine sunulmuş gibi…

Fransa’nın yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Marcel Marceau’nun ülkesi işgal altındayken yaptığı kahramanlıklara odaklanan Resistance, venezuelalı yönetmenin Marceau’nun oğlu Baptiste’ten de katkı alarak yazdığı bir senaryo üzerine çekilmiş. Filmin iyi oyuncu kadrosu da önemli bir avantajı…

Jesse Eisenberg, Marcel Marceau’yu canlandırırken, Ed Harris, Edgar Ramirez, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer, Géza Röhrig, Bella Ramsey kendisine eşlik edecek.