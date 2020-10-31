Son olarak Tesla filminde Nikola Tesla’yı canlandıran Ethan Hawke’ın bir sonraki projesi belli oldu. Ethan Hawke, bir sonraki filminde kızı Maya Hawke ile kamera karşısına geçerek baba-kız bir projede yer alma şansına erişecek.

1966 yılında geçen romantik komedi tarzındaki Revolver isimli filmde, Jane isimli bir genç kızın The Beatles’ın uçakla Alaska’da ufak bir şehre inmek zorunda kalmasının ardından grup üyelerinden George Harrison ile birlikte mücadelesi anlatılacak. Jane isimli karaktere Maya Hawke hayat verirken babasını ise gerçekteki gibi Ethan Hawke canlandıracak.

Henüz çekimlerine başlanmadığı açıklanan filmin yönetmenliğini Wall-E, Finding Nemo gibi animasyon filmlerin yönetmenliğiyle ünlenen Andrew Stanton üstlenirken, senaryosunu ise Kate Trefry yazacak.

Revolver, Ethan Hawke’ın Uma Thurman ile birlikteliğinden kızı Maya Hawke’ın ilk başrol filmi olmayacak. 22 yaşındaki genç oyuncu geçmiş dönemde Human Capital, Once Upon a Time… in Hollywood, Ladyworld gibi filmlerde rol alırken bu yıl Gia Coppola’nın yönetmenliğini üstlendiği Mainstream adlı filmde ilk başrol oyunculuğu deneyimini yaşamıştı.