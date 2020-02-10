Rian Johnson, dün kırmızı halıda Knives Out devam filmi ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Johnson, kadronun tamamen yenileneceğini ilginç sözlerle dile getirdi:

“Daniel Craig’in oynadığı dedektif Benoit Blanc duruyor. Onun dışında her karakter yeni, tamamen yeni bir kadroyla hareket edeceğiz.”

“Yeni filmimde herkesi istiyorum. Burada bu kırmızı halıya bir taş atsanız, benim filmimde görmek istediğim bir yıldızı vurursunuz.”

Knives Out en iyi orijinal senaryoda aday olmasına rağmen Oscar’lardan eli boş dönmüştü.