Şu 88 yaşında olan, ülkemizde Cehennem Silahı adıyla bilinen Lethal Weapon serisinin tüm filmlerini çeken yönetmen Richard Donner ekim ayında Lethal Weapon 5‘ı duyurmuştu. Warner Bros.’un filme henüz yeşil ışık yakmadığını, ama senaryo yazımının devam ettiğini söylemişti. Donner, Mel Gibson’la Danny Glover’ın da yeni filmde oynayacaklarını söylemişti. Bugünkü haberlere göreyse Donner filmin çekileceğini düşünmüyor. “5. filmi yapmaya hazırım. Filmin adı Lethal Finale. Epey karanlık bir film. Hepimiz çekimler için hazırdık ama WB şimdi eski hileyi yapıyor. WB değil aslında, stüdyoyu yöneten eleman yapıyor,” diyen Donner stüdyonun hukuk departmanında çalışıp yapılacak filmler için müzakere eden çalışanlardan yakınmış.

Yönetmen, “Onların hepsini stüdyoya yollamaları, yapımcılar, yönetmenler ve oyuncularla çalıştırıp filmlerin çekimleriyle ilgili eğitime tabii tutmaları gerekiyor, sonra müzakere etmeliler. Utanç verici bir durum. Çok da kötü, çünkü çok iyi bir senaristimiz var, 4. filmi de benim için yazan Channing Tatum, çok iyi bir öykümüz var. Karanlık bir öykü, duygusal bir notla bitirmek istedim filmi ama şimdi filmin çekileceğini sanmıyorum. Kalp kırıcı,” demiş. Donner çekileceğini düşünmüyorsa 5. film için umutlanmamak gerek.