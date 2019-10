En sonunda iş iyice absürd bir hal aldı ve Between Two Ferns, filme dönüştü....

Ödül sezonunda özellikle oyunculuklarıyla öne çıkan iki film Vice ve The Favourite‘i arka arkaya izledikten sonra ikisini tek yazıda irdelemeye karar verdim. Zira iki filmin de ortak noktaları mevcut, ben...

A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs)...