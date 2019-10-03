Richard Jewell, Atlanta 96’da, Olimpiyat Parkı’nın içine yerleştirilen bir bombayı fark ederek, daha fazla zarar vermesini engelleyen güvenlik görevlisinin ismi… Olayın ardından medyanın haksız bir şekilde üstüne gittiği Jewell, “Acaba kahraman olmak için bombayı kendisi mi koydu?” lincine maruz kaldı.

Önce kahraman, sonra da katil ilan edilen Jewell’ı Paul Walter Hauser’ın canlandırdığı filmde, mükemmel bir yardımcı oyuncu kadrosu var… Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde ve Ian Gomez, Clint Eastwood’un rol verdiği isimler…