Richard Kelly, 2001 tarihli kült filmi Donnie Darko’nun devamı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

“Aslında ayrıntı vermeye yetkim yok ama bir devam filmi için büyük bir çalışma yapılıyor. Büyük ölçüde ön hazırlıklar tamamlandı.”

“Öykünün geçtiği dünyayı heyecan verici bir şekilde inceleme olanağımız olacak. Ne olacağını zaman gösterecek ama çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı.”

“Aynı zamanda The Twilight Zone’un yaratıcısı Rod Serling hakkında bir film için de çalışmalarımız sürüyor. Çok özel bir proje olacak. Heyecan verici bir proje ve en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. Doğru bütçe ve doğru ekiple Rod Serling’in mirasını yaşatmak amacındayız. Rod Serling’in kızı Anne ile kapsamlı bir çalışma sürdürüyoruz. Filmin fantastik yönü de olacak. Komplike bir film ve daha çok çalışmamız lazım.”