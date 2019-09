2001’de vizyona giren bilimkurgu filmi Donnie Darko‘yla ünlenen Richard Kelly bu filmden sonra beş yıllık ara vermiş, ardından Southland Tales filmiyle dönmüş ama bu filmi çok kötü eleştiriler alınca tekrar kabuğuna çekilmişti. Lakin arayı fazla uzatmayıp 2009’da The Box filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmış, geri dönüşler gene olumsuz olmuştu. Kelly bu filmden sonra bazı projeler (Corpus Christi) duyursa da setlere dönmedi. Yönetmen on yıldır setlerden uzakta… Fakat bu ara yakın zamanda sona erecek gibi görünüyor. Zira yönetmenin sıradaki filmi duyuruldu.

Kelly orijinal The Twilight Zone dizisinin yaratıcısı ve sunucusu Rod Sterling‘in hayatına odaklanan bir biyografik film hazırlayacak. Sterling 5 sezon/156 bölüm süren, her bölümde farklı bir öyküye odaklanan, bu yıl Jordan Peele tarafından yeniden çevrilen The Twilight Zone‘la 1 Altın Küre, 6 Emmy ödülü kazanmıştı. Sterling üst üste üç yıl boyunca (1960-61-62) Hugo Ödülü’ne değer görülmüştü bu dizisiyle. Öte yandan Sterling, John Frankenheimer‘ın klasik filmi Seven Days in May‘i ve 1968 yapımı Planet of the Apes‘i de kaleme almıştı. Bakalım dönemin önemli senaristlerinden Sterling’i Kelly’nin filminde kim canlandıracak… Bu arada Kelly’nin filmi The Box‘ın Twilight Zone‘dan uyarlandığını da ekleyelim.