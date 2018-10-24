Richard Linklater bu aralar epey üretken bir durumda. Sessiz sedasız vizyona giren Last Flag Flying‘ten hemen sonra Cate Blanchett‘lı Where’d You Go, Bernadette filmini çeken Linklater bu filmden hemen sonra isimsiz bir filmin çekimlerine başladığını duyurmuştu. İsimsiz filmi 1969 yılında geçip ülkelerin uzay yarışlarına odaklanıyor. Linklater oyuncu kadrosunu açıklamadığı bu filmini hazırlarken yeni projesini de duyurdu. Linklater komedyen Bill Hicks‘in hayatını konu alan isimsiz bir filmi yazıp yönetecek.

Linklater kendisini bildi bileli Hicks’in hayranı durumda. Bu yüzden Hicks kanser yüzünden vefat edince yönetmen epey üzülmüştü. Teksas doğumlu olan Hicks de Linklater’ın filmi Dazed and Confused‘ün hayranıymış. Hicks Şubat 1994’te vefat etmeden önce bu filmi izleyip epey sevmiş. Biofilme dönersek… Filmin çekim tarihi henüz belirlenmedi. Bu filmin yönetmenin sıradaki filmi olup olmayacağı da, uzayı konu alan filmin bu film nedeniyle rafa kaldırılıp kaldırılmayacağı da belli değil. Linklater’ın başka projeleri de mevcut. Yönetmen, Robert Downey Jr.‘lı John Brinkley biofilmini ve Çin’de geçecek Larry’s Kidney filmini yönetmeyi de planlıyor. Bernadette filminin Mart 2019’da vizyona gireceğini belirteyim.