Bağımsız filmler yapan yetenekli yönetmen Richard Linklater ara vermeden üretmeye devam ediyor. Dazed & Confused‘ün devamı Everybody Wants Some!!, The Last Detail‘in devamı Last Flag Flying‘i ve dramedi türündeki Where’d You Go, Bernadette‘i kısa aralıklarla çeken Linklater kariyerine gizli bir projeyle devam ediyor. Adı açıklanmayan film, Houston’da 1969 yazında geçiyor. Merkezde Boyhood‘ta olduğu gibi bir çocuk yer alıyor. Linklater bu filminde Ay’a ilk kez ayak basılışına da değinecek. Yönetmen, Amerikalılara çağrıda bulunup onlardan 60’larda Houston’da çekilmiş videoları ve fotoğraflarını yollamalarını istemiş. Bu fotoğraf ve videolardan bazılarına filminde yer verebilir. Çekimleri devam eden, oyuncu kadrosu açıklanmayan bu gizemli film, Apollo 11’in Ay’a ulaşmasının 50. yıldönümünde, 2019‘da vizyona girecek.

Gelelim Cate Blanchett’lı filmi …Bernadette‘e. Annapurna Pictures filmi sonbaharda, 19 Ekim 2018‘de vizyona çıkaracağını açıkladı. Aynı adlı çok satan romandan uyarlanan bu filmde Blanchett’a Kristen Wiig, Billy Crudup, Laurence Fishburne, Judy Greer eşlik ettiler. Film anksiyete hastası bir annenin kayboluşundan sonra 15 yaşındaki Bee’nin onu bulmaya çalışmasını, onu ararken kadının geçmişte yaşadığı şeyleri öğrenmeye başlamasını konu alıyor.