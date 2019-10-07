Adult Swim, Rick and Morty Dördüncü Sezon fragmanını, yeni sezonun başlangıç tarihiyle birlikte yayınladı. Uzun süredir beklenen dizi 10 Kasım’da başlayacak.

Fragmana bakılırsa yine göndermelerle dolu, geçmiş sezonlara göre çok daha fazla aksiyon izleyeceğimiz bir sezon yaklaşıyor. Tabi bu Rick and Morty olduğu için fragmandaki görüntülerin hiçbirine yeni sezonda rastlamayabiliriz, bambaşka olaylar da izleyebiliriz, bilemiyoruz.

Dan Harmon ve Justin Roiland liderliğindeki ekibin bizlere hangi beyin yakıcı maceraları hazırladığını görmek için bir ayımız kaldı….