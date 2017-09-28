Üçüncü sezonu bu haftasonu sona erecek Rick and Morty Dördüncü Sezonu ile daha uzun beyin kaşıyacak ve güldürecek. Dizinin yaratıcısı Dan Harmon biraz kafa karıştırıcı açıklamalar yaptı ama 14 bölümlük bir sezon geldiğini bir anlamda açıklamış oldu. Harmon, 10 bölümlük sezonların ideal mi olduğu şeklindeki bir soruya şu sözlerle yanıt verdi:

“Tam öyle düşünmüyorum ama bana güvenmeyin. Genelde 14 bölüm yerine 10 bölüm yaptığımda kendimi suçluyorum. Hala verimli bir sezonla içimizdeki mükemmelliyetçileri nasıl bir araya getireceğimizi öğreniyorum. Umarım üçüncü sezonda hatalarımızdan yeterince ders almışızdır ve 14 bölümlük bir sezona hazır olabiliriz. Ama “Sen daha önce 14 bölümlük bir sezon yapabiliriz diye konuşup yapamayan adam değil misin?” diyebilirsiniz. Bu soruya doğru yaklaşım şu olur. Dördüncü sezonun ilk 10 bölümünü yaparız, sonra 4 bölüm daha eklenecek yer varsa yaparız. Çünkü aslında hiç buraya kadar ulaşamadım, kapasitemden emin değilim. Community’de üçüncü sezon dağılmış, dördüncü sezon kovulmuştum. Rick and Morty Dördüncü Sezonu ile büyüdüğümü kanıtlamalıyım.”