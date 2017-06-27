İlk iki sezonuyla kült haline gelen, üçüncü sezonunun ilk bölümü 1 nisan’da yayınlanan Rick and Morty’nin haziran ayında beklenen yeni sezonu gecikti.

Henüz tarih için bir açıklama yapılmaması ve teaser’ların da yayınlanmaması dizinin takipçilerini meraklandırdı. Dan Harmon twitter üzerinden “Senaryo yazmamız 1 ve 2 kadar kolay olmadı ve uzun sürdü.” şeklinde bir açıklama getirdi. Diziden gelen bilgiler, senaryonun geçtiğimiz kasım ayında bittiği ancak nisan ayından sonra bir takım düzeltmeler yapıldığı için işlerin uzadığı yönünde. Ekim 2015’ten beri yeni sezon bekleyen hayranları bu bekleyişi 2 yıla çıkarabilir çünkü temmuz ayında da yeni bir bölüm ufukta görünmüyor.

Bu arada Dan Harmon ve Justin Roiland’ın gelecek hafta özel bir Rick and Morty gecesi düzenleyecek olmaları söylentileri de beraberinde getirdi. Üçüncü sezondan bölümlerin gösterimi şanslı bir azınlığa daha sonra da genel izleyiciye gerçekleştirilebilir. Bunun çok küçük bir ihtimal olduğunu da belirtmek gerekiyor.