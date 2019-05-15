Adult Swim ve Rick and Morty’nin yapımcıları, kült dizinin dördüncü sezonunun ne zaman geri döneceğini açıkladı. Dizinin karakterlerinin yaptığı kısa açıklamaya göre Dan Harmon ve Justin Roiland yeni sezonu 2019’un kasım ayına yetiştirecekler. Şu ana kadar 31 bölümü yayınlanan diziye yeni sezonda 10 bölüm daha eklenmesi bekleniyor.