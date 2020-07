Rick & Morty etkileyici evreniyle sadece sıkı takipçilerini değil, animasyon ve bilim-kurgu dünyasının yaratıcı isimlerini de etkiliyor.

Hemen her sezon arasında izlemeye alıştığımız kısa animasyon versiyonlardan yenisi japon Takashi Sano’dan geldi. Rick and Morty vs. Genocider, isimli animasyon Sano’nun Tower of God, Fire Emblem: Three Houses gibi yapıtlarından esintiler taşıyor.