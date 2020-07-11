BBC’deki sezonunun ardından yine Ricky Gervais yapımcılığında ABD’de çekilen ve tüm dünyaya yayılan The Office, bugün yayınlanabilir miydi? Gervais bu soruya “Hayır!” yanıtını verdi:

“Dizi BBC’den çıktı. Daha ilk aşamada BBC’nin yöneticileri böyle bir dizinin yayınlanmasına izin vermezdi. Öfkeli çetelerden (outrage mob) korkarlardı. David Brent’in düz ve pek de zeki olmayan karakterini ciddiye alır ve alınırlardı”

“Bugünlerde herkes herşeyi düz sözlük anlamıyla veya içindeki ironiyi anlamadan değerlendiriyor. Çeteler için alt metin yok. Herşey dümdüz.”

“The Office her konuda konuşan bir diziydi… Seks, ırk ayrımı gibi bugünlerde insanların konuşmaya çekindiği konulara giriliyordu. Bugün bu konularda ne konuşursanız konuşun birileri alınıyor ve dizi iptal edilebiliyor.”

“BBC her geçen gün daha dikkatli davranıyor. İnsanlar işlerini korumak istiyor ve her espriyi dikkatle inceliyorlar. Çok açık bir şekilde ironi barındıran konular bile engellenebiliyor. İnsanlar ironi duygularını ve alt metinde anlatılmak isteneni görme yeteneklerini kaybettiler”

“Benim çektiğim herhangi bir yapımın bu nedenlerden dolayı iptal edilmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Ama artık insanlar dizinin ne olacağını da pek umursamıyor. Sadece haklı çıkmak istiyorlar, tartışmayı kazanmak istiyorlar. Olay artık kabilelere ayrılıp birbirine bağırmaya döndü”