83 yaşında hala sıkı çalışmaya devam eden Ridley Scott, sinema yaşamındaki ilginç detayları Guardian’la paylaştı. En ilginç not ise Alien’la ilgili:

“Alien için birinci tercih değildim. Aslında benden önce 4 yönetmene teklif götürmüşler. Beşinci sıradaydım.”

“Robert Altman’a da sormuşlar. Yanıtı “Ne? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz?” olmuş. Bazen yapımcılar çok aptal olabiliyor”

“Alien, temel korkularımızla bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bu yüzden her filmi yıllar sonra bile farklı kuşaklar tarafından izlenebiliyor”

“Evrende hala çok öykü çıkarılabilecek yer var. Daha çok öykü anlatılabilir. Ama bir yeniden evrime ihtiyaç var. Yeniden düşünmek ve ele almak lazım”