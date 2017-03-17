Geçtiğimiz haftalarda Ridley Scott, “Alien serisini bir kez bıraktım [ilk filmden sonrasını kastediyor], bir daha bırakmam,” demiş, “İstersem altı film daha çekerim,” diye bir şaka da yapmayı ihmal etmemişti. Ama bu, şaka değilmiş. 79 yaşındaki Scott, Prometheus‘la başlattığı prequel serisine dört film daha eklemek istiyor. Serinin ikinci filmini iki ay sonra, 19 mayısta izleyeceğiz. Üçüncü filmse 2018’de çekilecek, ki geçen hafta Scott senaryonun çoktan tamamlandığını açıklamıştı. Üçüncü filmin adı da netleşti: Alien: Awekening. Film 2018’de çekilirse 2019’da vizyona girecektir.

Covenant‘ın direkt bir devam filmi olmadığını belirtelim. Scott bu filmin daha zekice kaleme alındığını, “neden ve kim tarafından yaratıldık?” sorularının yanıtlanmaya başlandığını söylemiş. Noomi Rapace’nin bu filmde de görüneceğini belirtmiş. Devam filmleri içinse “Covenant ve Awekening gişede başarılı olurlarsa kesinlikle üç film daha çekilecek,” demiş. Awekening‘ten sonraki filmler yeni bir üçleme olup ilk Alien‘la Prometheus arasında yer alacaklar. Özetle Alien serisi Scott vefat edene dek devam edecek gibi görünüyor.