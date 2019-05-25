Ridley Scott 1979’da vizyona giren ilk Alien filminden 33 yıl sonra seriye Prometheus‘la dönmüş, elde edilen iyi gişenin ardından olumsuz eleştirileri de dikkate alarak Alien Covenant‘ı çekmişti. Ama ikinci film öncekinden 200 milyon dolar daha az hasılat elde edip de daha da olumsuz eleştiriler alınca Scott’ın çekmeyi çok istediği devam filmleri rafa kaldırılmıştı. Disney’in Fox’ı satın almasından sonra bu serinin geleceği merak edilirken Scott yeni röportajında devam filmleri için Disney’le görüştüğünü belirtti.

Scott’a göre pek çok filmden oluşan serinin en iyisi halen ilk film. “2001‘in devamını çekmeye çalışmak gibi. Esasen yapamazsın. Star Wars serisine büyük bir saygıyla söylüyorum, bence serinin en iyisi halen George’un çektiği, değil mi? Uzak ara… George’un filmi eşsizdi, mükemmeldi bence,” diyen Scott, Alien‘ın devamını çekmenin de benzer şekilde zor olduğunu söylemiş. Gene de Scott seriyi yeni filmlerle devam ettirmek istiyor. Ama bu filmleri yönetip yönetmeyeceği ile ilgili bir bilgi vermedi. Scott serinin geleceği için öykünün evrim geçirmesi gerektiğini düşünüyor, sürekli aynı şeyleri anlatmanın bir süre sonra sıktığını söylemiş.

Bu arada Scott’la üç kez çalışan, son iki Alien filminin başrolünü üstlenen Michael Fassbender de seriye dönmeyi, rolünü tekrar oynamayı istiyor ama Disney’in yeni filmi onaylaması halinde David’in öyküsünün devam ettirilip ettirilmeyeceği henüz bilinmiyor.