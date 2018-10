En son All the Money in the World filmini çeken Ridley Scott‘ın sıradaki projesi halen netleşmiş değil. Bu yıl Scott’ın Disney’in The Merlin Saga adlı filmini yönetebileceği açıklanmıştı. Bu haberden kısa bir süre önceyse çizgi-roman uyarlaması Queen & Country‘i yöneteceği duyurulmuştu. Scott bu filminin başrolünü Sylvia Hoeks‘e teslim etti ama filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı. Queen & Country kadın ajanın güçlü bir adamın suikastından sonra hayatta kalmaya çalışmasını konu alırken The Merlin Saga adından da anlaşılacağı üzere Kral Arthur efsanesini konu alacak.

Bu iki film hazırlanadursun Scott’ın yeni projesi de duyuruldu. Yönetmen, TNT’nin ilk sezonunu onayladığı bilimkurgu dizisi Raised by Wolves‘u yönetmeye karar verdi. Aaron Guzikowski‘nin kaleme alacağı dizi gizemli ve bakir bir gezegende iki robotun bir çocuğu yetiştirmelerini konu alacak. Dizi, Scott’ın yönettiği ikinci dizi, yayınlanan ilk dizi olacak. Yönetmen daha önce Rebecca Ferguson‘lı Showtime dizisi The Vatican‘ı çekmiş, ne yazık ki bu dizi yayınlanmadan iptal edilmişti. Raised by Wolves‘un çekim tarihi açıklanmadı.