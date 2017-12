Bu aralar yeni filmi All the Money in the World‘ün tanıtımlarıyla meşgul olan Ridley Scott, Vulture’la röportaj yaptı ve pek çok konuda fikirlerini belirtti. Sektörde “hızlı yönetmen” şeklinde anılan Scott çekimlere çok zaman harcamıyor. Hatta 100 günde çekilmesi düşünülen The Martian‘ı 72 günde çekmiş. Bunun nedeniyse plan yapıp storyboardları kullanması, ama aynı sahneleri de defalarca kez çektirmemesi. Genelde birkaç tekrarla sahneleri tamamlıyor. Öte yandan Scott, Christopher Plummer’a Kevin Spacey’nin sahnelerini göstermediğini de söyledi. İkisinin farkıysa Spacey’nin rolü epey soğuk bir şekilde oynamış olmasıymış. Scott, Plummer’ın performansını daha içten bulmuş ama Spacey için de “çok iyiydi” diyor. Öte yandan All the Money‘nin tekrar çekimlerini 9 günde tamamlayan Scott’a filmlerin neden çok uzun sürelerde çekildiği de sorulmuş. Scott, “Bu kadar uzun sürmemeli, bu yüzden yılda iki film yapıyorum. 73 günden Covenant’ı yaptık. Normalde 130 günde çekilecekti,” diyor.

Konu Netflix‘e gelince Scott, Netflix’i mancınığa benzetip Netflix’in pek çok içerik (dizi-film-show) istediğini, kaliteyi daha az önemsediğini, bu yüzden gözlerinin kalitede de olması gerektiğini söylüyor. Scott, Netflix’in 2018’den itibaren her hafta iki yeni film yayınlama planını kendisi her gece bir film izlediği için çok sevmiş. “Her gece bir film izleyeceğim. Mükemmel,” diyor. Scott 10 saatlik bir mini dizi yapmak istediğini, bu açıdan David Fincher’ın Mindhunter‘ını çok iyi bulduğunu belirtmiş. Fincher’ı da övmüş. Gelelim Blade Runner 2049 mevzusuna. Bu filmle ilgili fikri sorulduğunda “Söyleyeceklerime dikkat etmeliyim. Söyleyeceklerime dikkat etmeliyim. Çok çok uzun bir film. Lanet olsun! Senaryonun çoğu da benimdi,” diyor. Scott senaryoyu senaristlerle birlikte yazmış ama jenerikte adının geçmesi için odaya kayıt cihazıyla girmesi gerektiği, bunu iyi senaristlere yapmayacağı için de jenerikte adı geçmemiş. Öte yandan yarattığı serilerin başkalarına teslim edilmesinden hareketle kendisine mesela Star Wars‘un yönetmenliğinin teklif edilip edilmediği sorulduğunda “Bunun için çok tehlikeliyim,” diyor. “Çünkü ne yapacağımı biliyorum. Bence onlar yönetmeni kontrol etmekten hoşlanıyorlar. Bense kendimi kontrol ediyorum. Düşük bütçeli film yapan birisine 180m$ bütçeyi vermekse çok mantıklı değil. Hatta aptalca! Ve tekrar çekimler ne kadara mal oluyor biliyor musun? Milyonlarca dolara. Bana ücretimi ver (ki biraz yüksek), filmi bitiş zamanından önce ve bütçenin daha azına tamamlarım. İşini bilmelisin, tecrübeli olmalısın. Düşük bütçeyle başla, sonra bütçeyi 20’ye, sonra 80m$’a çıkar. Ama birden 160m$’a çıkma,” diyor. Sonlara doğru bu yıl çekmeyi düşündüğü 3. filminin Bohemian Rhapsody olup olmadığı soruldu ama Scott bu soruyu yanıtlamadı.