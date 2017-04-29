Ridley Scott, son demeçleriyle biraz Alien: Covenant’ın reklamını yapıyor tabi ki ama söyledikleri ilgi çekici…

“NASA’dan uzmanlarla da sık sık konuşuyorum. Koca evrende tek başımıza olduğumuzu düşünmek saçmalık. Gece yıldızlara hiç baktınız mı? Göğe bakıp hepsi bu kadar diyebilir miyiz? Mümkün değil!”

“Evren çok büyük ve bu en küçük ihtimali bile mümkün kılıyor. Evrende bizle aynı evrimi yaşıyan 200 dünyanın olabileceği hesaplanıyor. Yani yukarıda bir yerlerde bir hareket gördüğümüzde koşa koşa gitmeliyiz”

“Büyük bir ihtimalle bizden çok daha zeki olacaklar. Gidip saldırırsak 3 saniyede yok oluruz. Aslında Alien serisinde bunu anlatmaya çalışıyorum.”

“Alien’ın bu kadar dehşetli olmasını istemiyordum. Özellikle meşhur mutfak sahnesinden memnun olmadım. Sinemada izlerken öndeki koltuğun arkasına saklananları görünce durumun sağlıklı olmadığını anladım. Ama izleyiciler ve yapımcılar delirdi. Para kazanmak için onlara istediklerini vermek durumundayız”