Son zamanların en sürpriz haberi bugün geldi. Ridley Scott 18 yıl önce 2000’de vizyona giren, çok sevilen filmi Gladiator‘u ikinci filmle devam ettirmeye karar verdi. Aslında bu yeni bir haber değilmiş. Scott 2009’da Gladiator 2‘yu çekmek istemiş, hatta Nick Cave senaryoyu yazmaya başlamış ama sonra projeden vazgeçilmiş. Bu kez çekecek gibi görünüyor. Senaryoyu Peter Craig yazmaya başlamış. 2. film Lucilla’nın (Connie Nielsen) oğlu, kötü karakter Commodus’un (Joaquin Phoenix) yeğeni Lucius’a odaklanacak. Hatırlanırsa Commodus, Lucilla’yla Lucius’u öldürmek istemiş, Maximus (Russell Crowe) ikisini de kurtarmıştı. Film, Lucius’ın hayatının kahraman Maximus tarafından kurtarılmasından sonrasını işleyecek gibi görünüyor. Film, Paramount’la Universal’ın ortaklığında çekilecek.

Fakat Gladiator 2 yönetmenin sıradaki filmi olmayacak. Scott’ın bir düzine projesinden önce hangi filmi çekeceği henüz netleşmedi. Fox’ın Queen and Country uyarlamasına ve Disney’in The Merlin Saga filmine de dahil olmuştu. Projeleri arasında Battle of Britania da yer alıyor. Sinemaya dönüş filmi kesinleşmedi ama sıradaki yapımı Raised by Wolves dizisi olacak. Scott bu dizinin pilot bölümünü çekecek.