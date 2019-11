Ridley Scott yıllar önce duyurduğu ama bir türlü çekemediği, Gucci Suikastını konu alan filminin hazırlıklarına başladı. Gucci markasının kurucusu Guccio Gucci‘nin torunu Maurizio Gucci suikastını konu alan isimsiz filmin başrolü Lady Gaga‘nın oldu. Ünlü şarkıcı, torun Gucci’ye suikastı organize etmekle suçlanıp 18 yıl hapis cezasına çarptırılan, 2016’da hapisten çıkan, torun Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani‘yi canlandıracak. Film, Lady Gaga’nın A Star Is Born‘la Oscar adaylığı/ödülü (oyunculuğuyla adaylık, şarkıcılığıyla ödül) aldıktan sonraki ilk filmi olacak.

Suikasta dönersek… Gucci, Reggiani’yle evliyken bir gün sürpriz bir şekilde evden kaçıyor. Daha sonra eşiyle anlaşmalı olarak boşanıyor. Aradan iki yıl geçiyor, bu süre zarfında Reggiani tümörünün olduğunu öğreniyor ama ameliyat sorunsuz geçiyor. Derken Reggiani eski eşinin evlenme arefesinde olduğunu öğreniyor. Reggiani çok geçmeden kiralık katil tutup eski eşini öldürtüyor. Ama suikastın perde arkası katilin sırdaşının cinayetten 2 yıl sonra konuşmasıyla ortaya çıkıyor. Scott bu filmi Ben Affleck, Matt Damon ve Adam Driver‘lı filmi The Last Duel‘i tamamlar tamamlamaz çekmeyi planlıyor. Yani Scott herhangi bir değişiklik olmazsa arka arkaya iki filmle dönecek. Yönetmenin bu yıl çektiği bilimkurgu dizisi Raised by Wolves 2020’de HBO Max platformunda yayınlanacak.