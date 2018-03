En son All the Money in the World‘ü çeken Ridley Scott‘ın sıradaki projesi halen belli değil. Scott cephesinden birkaç ayda bir yeni proje haberleri geliyor. Aralıkta sıradaki projesinin The Cartel olacağını söyleyen Scott daha sonra Disney’den Kral Arthur/Merlin filmi The Merlin Saga‘yı yönetme teklifini almıştı. Bu filmi çekip çekmeyeceği henüz belli değilken bu kez de Queen and Country adlı filmi çekebileceği açıklandı. Haberlere göre Fox aynı adlı çizgi-romandan uyarlanacak bu filmin yönetmenliği için Scott’la görüşmelere başlamış.

Greg Rucka’nın kaleme aldığı, Eisner ödülüne değer görülen bu çizgi-roman İngiliz Gizli Servisi’nde geçip usta ajan Tara Chace’in Londra’nın saldırıya uğramasından sonra teröristleri yakalamaya çalışmasını konu alıyor. Senaryonun ilk taslağını John Rogers, Ryan Condel, Rucka ve Olivia Milch kaleme almışlar. Projenin başrolü on bir yıl önce Ellen Page’e teslim edilmişti ama Page film çekilmeyince rolden vazgeçmişti. Filmin çekim tarihi belli değil.