Elinde Gladiator 2 dahil pek çok proje bulunan yönetmen Ridley Scott sinemaya dönmek için acele etmiyor. Scott şu sıralar ilk dizisi Raised by Wolves‘un çekimleriyle meşgul durumda. TNT kanalı için hazırlanan, bilimkurgu türündeki bu dizi gizemli bir gezegende iki robotun bir çocuğu koruyup kollamakla görevlendirilmelerini konu alıyor. Dizi, Scott’ın ilk dizisi olarak kayıtlara geçti ama aslında Scott daha önce The Vatican adlı dizinin pilot bölümünü çekmiş, ama bu dizisi pilot bölümünden sonra iptal edilmişti. Aradan geçen yıllardan sonra Scott TV’de bir kez daha şansını deniyor.

Raised by Wolves‘un oyuncu kadrosunda Travis Fimmel, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah, Ivy Wond, Felix Jamieson, Niamh Algar, Winta McGrath, Abubakar Salim, Amanda Collin yer alıyor. Görüleceği üzere kadronun tanıdık tek yüzü, Vikings‘in yıldızı Fimmel. Aktör bu dizide de karizmatik bir savaşçıya, bu kez bir askere hayat veriyor. Fimmel’ın oynadığı Marcus Dünya’da hayatta kalabilmiş, eşiyle birlikte gizemli gezegene taşınmış ama geçmişinden kurtulamamış birisi. TNT dizinin yayın tarihini henüz duyurmadı.