All the Money in the World‘ten sonra sinemaya ara verip iki reklam (THY reklamı The Journey ve Hennesy reklamı) ve bir TV dizisi (Raised by Wolves) çeken Scott geçen yıl The Last Duel filminin çekimlerine başlamış ama Mart 2020’de salgın başlayınca çekimler yarıda kalmıştı. Sonbaharda bu filmin çekimlerini tamamlandı. Eric Jager‘ın kitabından Matt Damon, Ben Affleck ve Nicole Holofcener tarafından uyarlanan bu film, 14. yüzyılda geçip Jean de Carrouges’le Jacques LeGris arasındaki düelloya odaklanıyor. Filmde de Carrouges’i ve eşini Damon’la Jodie Comer, de Carrouges’in eşine tecavüz etmekle suçlanan LeGris’i Adam Driver, dönemin kralı Charles VI’ı ise Affleck canlandırdı. Bir değişiklik olmazsa film, 15 Ekim 2021’de vizyona girecek.

Filmlerini hızlı bir şekilde çeken Scott, The Last Duel‘i tamamlamak üzere. Bu filmin postuyla meşgul olurken sıradaki filmi Gucci‘nin de hazırlıklarına devam ediyor Scott. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto gibi yıldızların rol alacağı bu film de dönem türünde olacak, bu film de gerçeklerden uyarlanacak. Filmin merkezinde 1991 yılında eşi Maurizio Gucci’yi öldüren, ’98’de bu cinayet sebebiyle hapse giren Patrizia Reggiani yer alacak. The Last Duel‘de Fransız karakterleri Amerikalı oyunculara paslayan Scott, İtalyanlara odaklanan bu filminde de Amerikalı yıldızlardan şaşmıyor. Reggiani’yi Lady Gaga, Gucci’yi Driver, Irons’ı Gucci’nin babası Rodolfo Gucci rollerinde izleyeceğiz. Çekimlere Mart 2021’de başlanacak, bir değişiklik olmazsa film, The Last Duel‘den bir ay sonra 24 Kasım 2021’de vizyona girecek.

Scott’ın çekileceği kesinleşen diğer filmiyse Kitbag. Diğer iki filmi gibi bu film de biyografi türünde olacak. Scott bu filminde Fransız imparator Napolyon’a odaklanacak. All the Money…‘nin senaristi David Scarpa‘nın kaleme aldığı filmin haklarını Apple TV+ satın aldı. Film hem Napolyon’un imparator oluşunu, hem de Josephine’le ilişkisini anlatacak. Scott bu filminin başrolünü Joaquin Phoenix‘e pasladı. Phoenix’le Scott, Gladiator‘den 21 yıl sonra ilk kez aynı filmde çalışmış olacaklar. Scott bu yılı The Last Duel ve Gucci‘yle bitirdikten sonra 2022’de Kitbag‘in çekimlerine başlayacak. Filmin ’22’ye yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor ama daha önce belirttiğimiz gibi Scott filmlerini hızla çekip kurguluyor. Bu yüzden bu üç filmi de üst üste vizyona çıkaracak olması şaşırtıcı değil.