Yıllardır arayı açmadan büyük bütçeli filmler yapan Ridley Scott yeni filmi All the Money in the World‘ü tamamlamak üzere. Scott’ın bu filmi 22 aralıkta vizyona girecek. Bu filmden sonra Prometheus serisinin üçüncü filmini çekmek isteyen Scott ikinci film az hasılat elde edince planlarını değiştirmek durumunda kaldı. Scott’ın sıradaki filmi The Cartel olacak. Çekimlerine şubatta başlanacak bu film, Amerika’nın çok satan yazarlarından Don Winslow’un kaleme aldığı romanlardan uyarlanacak. Winslow’un kaleme aldığı The Power of Dog ve bunun devamı olan The Cartel iki bölüm halinde sinemaya uyarlanacak. Scott yeni röportajında filmin adını değiştirebileceğini söyledi.

Scott yıllar evvel kitapların haklarını satın aldığında başrolü Leonardo DiCaprio’ya teklif etmişti. Aktör 2018’de Martin Scorsese’yle çalışmayı düşünüyor. Quentin Tarantino da yeni filminin başrolünü aktöre teklif etmişti. Dolayısıyla Scott’ın filminde rol almayabilir. Çekimlere şubatta başlanacağı için çok geçmeden filmin kadrosu açıklanacaktır. Daha önce The Counselor‘da uyuşturucu kartellerini anlatan ama çok kötü eleştiriler alan Scott bu filminde de uyuşturucu ticaretini anlatacak. Altı yıllık araştırma sonucunda gerçeklerden esinlenerek kaleme alınan ilk romanda DEA ajanı Art Keller, Meksika-ABD arasındaki uyuşturucu ticaretini kontrol eden Adan Barrera, fahişe Nora Hayden ve New Yorklu gangster Sean Callahan’a odaklanılıyor. Roman, Barrera’nın bir ajana işkenceyle öldürmesinden sonra Keller’ın onu yakalamaya çalışmasını anlatıyor. The Cartel‘se Barrera’nın hapisten kaçışından sonra Keller’ın onu tekrar yakalamaya çalışmasını konu alıyor. Keller rolü DiCaprio’ya teklif edilmişti.