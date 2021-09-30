Ridley Scott’tan Gladiator 2 İle İlgili Bilgiler

2018’den bu yana söylentileri yayılan devam filmi Gladiator 2, prodüksiyon aşaması için gün saymaya başladı. Ridley Scott, sinemaseverlere hazır olduğunu açıkladı:

“Gladiator 2 senaryosu şu anda yazılıyor. Napoleon’u bitirince, Gladiator ile devam edeceğim”

Filmle ilgili medyaya sızan diğer notlar ise şöyle: (Önemli bir bölümünün henüz söylenti düzeyinde olduğunu hatırlatalım)

– Senaryoyu son olarak Top Gun: Maverick’i yazan Peter Craig kaleme alıyor.

– İlk filmde izlediğimiz Lucilla karakterinin oğlu Lucius’un yaşadıklarını izleyeceğiz. Commodus’un yeğeni olmasına rağmen Maximus’un yaptıklarından etkilenen Lucius, benzer hedeflerle harekete geçer.

– Devam filminde orijinal filmde yaşananlardan 20 yıl sonrasını izleyeceğiz.