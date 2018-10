Hızla yükselişe geçen genç aktris Riley Keough bu hafta üç yapıma dahil oldu. İlki sevilen dizi Riverdale‘in üçüncü sezonu. Aktris bu dizide Amerikalı çiftçi kızını oynayacak. Keough bu diziden evvel Steven Soderbergh‘in sıradaki filmi The Laundromat‘ta rol alacak. Aktris daha önce yönetmenin Logan Lucky filminde ve The Girlfriend Experience dizisinde rol almıştı. Soderbergh’le Keough’ı buluşturacak bu film, Panama Belgeleri’ni konu alıyor. Başroller Meryl Streep, Antonio Banderas ve Gary Oldman‘ın. Will Forte, Alex Pettyfer ve David Schwimmer da filmde rol alacaklar. Çekimlere haftaya başlanacak. Film 2019’da Netflix’te yayınlanacak.

Aktrisin duyurulan son projesiyse Zola. James Franco‘nun yapımcılığını üstlendiği, Janicza Bravo‘nun yöneteceği Zola, Rolling Stone’da yayınlanan bir makaleden uyarlanıyor. Film 20 yaşındaki striptizci Aziah Wellsrose‘un, diğer adıyla Zola’nın yaşamına, iki günlük seks işçiliği macerasına, sevgilisiyle ilişkisine, 2015’te sosyal medyada viral olup Ava DuVernay, Keke Palmer gibi ünlülerin dikkatini çeken pezevenge kronolojiyi bozmadan odaklanacak. Başrol Taylour Paige‘in. Keough seks işçisini, Nicholas Braun Zola’nın bipolar hastası sevgilisini, Colman Domingo ise çekici ama tehlikeli pezevengi oynayacak. Yol türündeki filmin çekimlerine bu sonbaharda başlanacak.

Keough’ı gelecek yıl The Earthquake Bird ve The Lodge filmlerinde de izleyebileceğiz.