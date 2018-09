Son yılların popüler ve yetenekli senaristlerinden Steven Knight‘ın kaleme aldığı Rio geçen yıl duyurulduğunda filmi Luca Guadagnino‘nun yöneteceği, başrolleri ve yapımcılığı Benedict Cumberbatch‘le Jake Gyllenhaal‘ın üstlenecekleri, ikiliye Michelle Williams‘ın eşlik edeceği belirtilmişti. Fakat daha sonra Guadagnino ve Williams başka projeler nedeniyle bu filmden ayrıldılar. Williams’ın rolünü kapacak aktrisi bekleyeduralım filmin yeni yönetmeni duyuruldu: Beş bölümlük mini dizi Patrick Melrose‘da Cumberbatch’i yöneten, iyi bir performansa imzasını atan Edward Berger filmi yönetecek.

Film iki arkadaşın uzun bir aradan sonra Rio şehrinde biraraya gelmelerini konu alacak. Bu arkadaştan birisi gazeteci iken diğeri epey başarılı bir ekonomist. Filmin konusu duyurulmadı. Rio‘nun çekim tarihi halen belli değil. Cumberbatch, Brexit adlı TV filminin çekimlerini tamamladı, Gyllenhaal Spider-Man: Far From Home‘un çekimlerine devam ediyor. Aktörün sıradaki projesi The American olabilir.