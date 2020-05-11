R#J: Romeo ve Juliet Ekran Çağında Geçerse

Akıllı telefondan Shakespeare klasiği izlemeye hazır mısınız?
yazar: 11 Mayıs 2020 142 görüntüleme

Screenlife olarak adlandırılan ve hikayenin sadece telefon, tablet veya TV ekranı üzerinden anlatıldığı formatın yeni filmi R#J olacak.
Shakespeare klasiğini sadece iki aşığın cep telefonu ekranlarından izleyeceğimiz filmin arkasında bu tip filmlerin yayılması için çaba gösteren Timur Bekmambetov yapımcı olarak var. Filmin yönetmeni ise Carey Williams.

Başrollerden henüz sadece Fernando Capulet’i oynayacak isim belli oldu. Karakteri Dexter’dan tanıdığımız David Zayas canlandıracak.

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yazar: bakınız - May 11, 2020

yazar: Işıl Taysever - May 11, 2020

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