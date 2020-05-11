Screenlife olarak adlandırılan ve hikayenin sadece telefon, tablet veya TV ekranı üzerinden anlatıldığı formatın yeni filmi R#J olacak.

Shakespeare klasiğini sadece iki aşığın cep telefonu ekranlarından izleyeceğimiz filmin arkasında bu tip filmlerin yayılması için çaba gösteren Timur Bekmambetov yapımcı olarak var. Filmin yönetmeni ise Carey Williams.

Başrollerden henüz sadece Fernando Capulet’i oynayacak isim belli oldu. Karakteri Dexter’dan tanıdığımız David Zayas canlandıracak.