HBO Max ve CNN, 61 yaşında canına kıyan Anthony Bourdain hakkında bir belgesel yayınlamaya hazırlıyor. Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain ismini taşıyacak belgeseli hazırlayan yapım şirketi ise Focus Features…

16 Temmuz’da genel gösterime çıkacak belgeselin yönetmeni 20 Feet From Stardom isimli etkileyici belgeseliyle oscar kazanan, ardından Won’t You Be My Neighbor? ile başarısını sürdüren Morgan Neville… Belgesel 11 Haziran’da Tribeca Film Festivali’nde galasını yapacak.

Morgan Neville, belgeseli hazırlamak için Bourdain’in yakınları, dünyayı beraber gezdiği çalışma arkadaşları ve daha birçok insanla röportajlar gerçekleştirmiş.