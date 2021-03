Savaş türünü çok sevip bu türde çarpıcı filmlere imzalarını atan Steven Spielberg ve Ridley Scott şu sıralar bu türde iki dizi hazırlatıyorlar. Spielberg’ten başlayalım. Usta yönetmen TV’deki rekabetin bu denli kızışmadığı, büyük bütçeli dizilerin çok az çekildiği bir dönemde, 2000’de 2. Dünya Savaşı’na odaklanan, paraşütçülere odaklanan Band of Brothers‘ı çektirmiş, bu dizisiyle ödülleri silip süpürmüştü. Bu diziden yıllar sonraysa (2010’da) gene aynı dönemi konu alan ama bu kez denizcileri merkeze koyan The Pacific‘i yaptırmıştı. The Pacific‘in üstünden on bir yıl geçti, Spielberg 2. Dünya Savaşı’na Masters of the Air‘le dönmeye karar verdi.

Masters mini dizisi daha önce (aslında 7 koca yıl önce, 2013’te) HBO için hazırlanıyordu ama HBO diziyi çektirmekten vazgeçince hakları Apple TV+ kaptı. Çekimlerine bu yıl başlanacak dizi bu kez 2. Dünya Savaşı’nın Amerikalı bombacılarını merkeze koyacak, diğer iki dizi gibi gerçeklerden yola çıkacak. Diğer iki dizinin yapımcıları arasında yer alan Tom Hanks, Spielberg’i bu dizide de yalnız bırakmayacak. Bu arada Band ve Pacific‘in senaristlerinden Graham Yost bu diziyi de kaleme alıyor. Dizinin başrolleri için Austin Butler ve Callum Turner‘la anlaşmaya varıldı. Dizi yüksek ihtimalle 2022’ye yetişecek.

Spielberg 2. Dünya Savaşı’nı ‘kahraman Amerikan askerleri’ gözünden aktaran üçlemesini Masters of the Air‘le tamamlamaya hazırlanadursun Scott daha farklı bir proje hazırlıyor. Scott’la usta senarist Steven Knight‘ın birlikte hazırladığı Roads to Freedom, Spielberg’in dizisinin aksine 2. Dünya Savaşı’nın tüm taraflarını işlemeyi planlıyor. Yani Spielberg’in dizisi Amerika odaklıyken Scott/Knight’ın dizisi Rusya, Fransa, Almanya, ABD, İngiltere odaklı olacak. Üstelik dizi sadece farklı ülkelerin askerlerine değil, hayatta kalma savaşı veren kadın ve çocuklara da yer verecek -ki Spielberg’in iki dizisinde de kadınlar ya cefakâr eş/anne ya da arzu nesnesi olarak yansıtılmışlardı-.

Şu sıralar House of Gucci filminin çekimleriyle meşgul olan Scott bu filmden sonra Joaquin Phoenix‘li Napolyon biofilmi Kitbag‘i çekmeyi planlıyor. Yüksek ihtimalle Roads bu filmden sonra çekilecek. Pilot bölümü Scott’tan başkası çekmeyecek ama Scott sonraki bölümleri başka yönetmenlere devredip yapımcılıkla yetinecek. Dizi yüksek ihtimalle 2023’ten önce yayınlanamayacak.