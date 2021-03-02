haber Nicole Kidman Hope’un Dizi Uyarlamasında Oynayacak Norveç'in Oscar Adayı Hope, Nicole Kidman tarafından diziye aktarılacak. Yıldız oyuncu dizide hem yapımcı, hem de başrol olarak görev alacak....

haber TV’yi Çok Seven Nicole Kidman Yeni Dizisini Duyurdu Nasıl yapabiliyor bilemiyoruz ama Nicole Kidman ara vermeden, üst üste dizilerde (ve tabii ki filmlerde) rol almaya devam ediyor. 1989 yapımı Bangkok Hilton mini dizisinden sonra TV’den kopup sinemaya...

haber Nicole Kidman: Kadın Yönetmenlerin Bir Eksiği Yok 53 yaşındaki Nicole Kidman, 60 filmde oynamış ve en iyi yönetmenlerle çalışmış deneyimli bir oyuncu olarak kadın ve erkek yönetmenleri değerlendirdi....