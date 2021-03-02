02 Mart 2021 40 görüntüleme
Apple TV+ kadın hikayelerinden oluşan bir antoloji serisi olan Roar için dizi onayını verdi. Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever ve Alison Brie dizinin ilk açıklanan başrolleri oldular.
GLOW’un yaratıcıları Liz Flahive ve Carly Mensch’in uyarlayacağı dizi 2018’den beri üstünde çalışılan bir projeydi. Cecelia Ahern’in 30 kısa öykü anlattığı kitabından uyarlanacak dizi 8 yarım saatlik bölümden oluşacak.
Yapımcılar arasında Kidman da yer alacak. Kitap absürt altmetinlere sahip öykülerle kadınların yaşadıkları deneyimleri anlatıyor.
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