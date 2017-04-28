Rob Schneider: En Kötü Filmler Onun İşi

Metacritic verilerine göre yapılan En Kötü Filmler ve Oyuncuları sıralamasında liderliğe Rob Schneider oturdu. Bu durumdan doğrudan onu sorumlu tutmak çok mümkün değil çünkü filmlerinin büyük bir bölümünde Adam Sandler’ın rol arkadaşıydı. Ancak yine filminizde Schneider oynuyorsa tarihin en düşük notlarını görmeye hazır olun.

Sıralamanın ikinci basamağında Rob Schneider’ın da başını yakan Adam Sandler var. Ashton Kutcher, Kevin James ve Taylor Lautner onu takip eden isimler. Rob Schneider, Sandler yetmiyormuş gibi, Kevin James’in de filmlerinde oynamaya başlamıştı.