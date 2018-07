Sinematografinin büyük ustalarından Robby Müller, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hollandalı sinemacının 50 yılı aşan sanat yaşamına neleri sığdırdığını ve geride neler bıraktığını derledik.

Usta Yönetmenlerle Muhteşem Filmler

Jim Jarmusch, Lars von Trier, Wim Wenders, Sally Potter, William Friedkin, Michael Winterbottom gibi dünya sinemasının usta isimleri, filmlerinin başarılarını Roby Müller’e borçlu… Wim Wender ile Paris, Texas’ta, yol üçlemesinde ve 5 filmde daha çalışan Müller, yönetmenin en yakın dostlarından biriydi. Jim Jarmusch klasikleri Down by Law, Dead Man, Mystery Train ve Ghost Dog: Way of the Samurai, Müller’in yeteneklerini konuşturduğu farklı filmler olarak öne çıktı. Lars von Trier’in de Breaking The Waves ve Dancer in the Dark gibi önemli filmlerinde kamera arkasında yine o vardı. Çektiği son uzun metraj ise Michael Winterbottom’un 24 Hour Party People’ı oldu.

Işığın Ustası

“Master of Light” olarak anılan Müller, sinemada ışık kullanımı derslerinde okutulacak düzeyde eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Doğal ışığı en iyi takip eden ve yönetmenlerin en iyi şekilde kullanması için koşulları oluşturan Müller’e bu konuda ne kadar övgü sıralansa az kalacaktır. Wenders “Doğru ışığı ve gölgeyi yakalamak için bütün gün bekler ve sahne için en uygun 10 dakikayı sizin için bulabilir” sözleriyle Müller’in yeteneklerini ve iş disiplinini anlattı.

Dostlarından ve Festivallerden Övgüler

Jim Jarmusch’un duygusal vedasında “Robby olmasaydı, benim filmlerim de olmazdı. Yarattığı her görüntüde şiirsellik ve sihir vardı” cümlelerini kullandığı sinematograf, yaşamı boyunca da Camerimage ve American Society of Cinematographers başta olmak üzere pek çok festivalden Yaşam Boyu Başarı ödülü aldı. İlk filmlerinde birlikte çalıştığı Steve McQueen “O bir blues müzisyeniydi. Şarkının başında öyle doğru bir akor basardı ki, yönetmenler için müziği sürdürmek kolay olurdu.” sözleriyle ustayı anlattı.