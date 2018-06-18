DC’nin evren dışı Joker filminin oyuncu kadrosunun hazırlıklarına başlandı. Todd Phillips‘in yazıp yöneteceği filmin Joker rolü Joaquin Phoenix‘e teslim edilmişti. Henüz yardımcı oyuncu kadrosu duyurulmadı ama The Hashtag Show adlı sitenin resmi olmayan haberine göre Warner Bros. filme Robert De Niro‘yu da dahil ediyor. Bu filmin yapımcılığını Martin Scorsese‘nin üstlendiğini düşünürsek bu haber -doğruysa tabii ki- sürpriz sayılmaz. Fakat De Niro’nun filmde oynamak isteyip istemediğinin bilinmediği de belirtilmiş. Site, De Niro için düşünülen karakterin 65-75 yaşlarındaki beyaz bir karakter olduğunu yazmış. Bunun dışında bir bilgi yok. Bakalım aktöre teklif gidecek mi?
Çekimlerine eylülde başlanacak bu film, DC Dark veya DC Black markasıyla vizyona girecek. Warner Bros. bu markayı Joker filmini DC’nin diğer filmlerinden ayırmak için kullanacak. Öte yandan filmin bütçesi sadece 55 milyon dolardan ibaret olacak. Genelde çizgi-roman uyarlamaları daha pahalıya mal oluyor. Bu arada The Hashtag adlı site filmdeki yardımcı karakterleri de derlemiş:
- Penny: Yardımcı kadın karakter (60-74 yaşları arasında). Gençken epey güzel olan Penny alt tabakadan. Hâlâ kendisini güzel bulan Penny ne yazık ki artık hastalıkla boğuşmakta. Apartman dairesinde yetişkin oğluyla birlikte yaşıyor. Penny eski işverenine kafayı takmış durumda. Ayrıca hayatının geldiği noktaya halen inanamıyor.
- Randall: Yardımcı erkek karakter (40-59). Beyaz. Bulunduğu, bulunacağı her yerdeki en zeki kişi olduğunu düşünüyor. Herkese kendisini usta olarak yansıtmaya çalışıyor. İri yarı birisi.
- Gary: Yard. erkek (30-49). Herhangi bir etnik kökenden olabilir. Cüce. Randall’ın en iyi arkadaşı. İyi bir doğası olduğu gibi çalışma arkadaşlarına da iyi davranır. Filmdeki tek iyi karakter.
- Hoyt Vaughn: Yard. erkek (50-69). Herhangi bir etnik kökenden olabilir. Eski kafalı otel yöneticisi. Çoğu şeyi genelde pek umursamayan birisi.
- Dedektif Garrity: Yard. erkek (50-59). Herhangi bir etnik kökenden olabilir. İşini kitabına göre yapar. Vakalarının toplumsal ya da politik sonuçlarını umursamaz.
- Dedektif Burke: Yard. erkek (30-39). Herhangi bir etnik kökenden olabilir. Garrity’nin partneri. Pislik bir herif.
- Sophie Dumond: Yard. kadın (27-34). Afrikalı Amerikalı veya Latin kökenli bir oyuncu tarafından oynanacak. Güzel değil, ama dayanaklı. Bekâr bir anne. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Lakin şehrin cefası yüzünden yıpranmış birisi de. Sistemin adaletsizliğinin farkında. Ara vermek niyetinde.