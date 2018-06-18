DC’nin evren dışı Joker filminin oyuncu kadrosunun hazırlıklarına başlandı. Todd Phillips‘in yazıp yöneteceği filmin Joker rolü Joaquin Phoenix‘e teslim edilmişti. Henüz yardımcı oyuncu kadrosu duyurulmadı ama The Hashtag Show adlı sitenin resmi olmayan haberine göre Warner Bros. filme Robert De Niro‘yu da dahil ediyor. Bu filmin yapımcılığını Martin Scorsese‘nin üstlendiğini düşünürsek bu haber -doğruysa tabii ki- sürpriz sayılmaz. Fakat De Niro’nun filmde oynamak isteyip istemediğinin bilinmediği de belirtilmiş. Site, De Niro için düşünülen karakterin 65-75 yaşlarındaki beyaz bir karakter olduğunu yazmış. Bunun dışında bir bilgi yok. Bakalım aktöre teklif gidecek mi?

Çekimlerine eylülde başlanacak bu film, DC Dark veya DC Black markasıyla vizyona girecek. Warner Bros. bu markayı Joker filmini DC’nin diğer filmlerinden ayırmak için kullanacak. Öte yandan filmin bütçesi sadece 55 milyon dolardan ibaret olacak. Genelde çizgi-roman uyarlamaları daha pahalıya mal oluyor. Bu arada The Hashtag adlı site filmdeki yardımcı karakterleri de derlemiş: