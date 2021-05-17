Robert De Niro, Martin Scorsese’nin yeni filmi Killers of the Flower Moon’un çekimlerine, yaşadığı sakatlığa rağmen devam edecek. De Niro durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Killers of the Flower Moon çekimleri devam ederken set dışında bir sakatlık yaşadım. Sanırım bir şeye bastım ve düştüm. Üst baldır kasımda dayanılmaz bir acı hissettim. Artık 77 yaşında yaşlı bir insanım. Küçük şeylerden sakatlanabiliyorum.”

“Oklahoma’dan New York’a döndüm. Acı geçti. Küçük bir operasyon olabilir. Sonra çekimlere devam edeceğim.”

“Canlandırdığım karakter William Hale, çok hareketli birisi değil. Çekimlerde sorun olmayacaktır. Filmin bana ait bölümlerinin neredeyse tamamını oturarak oynuyorum.”