1973 yılında beraber çalıştıkları Mean Streets’ten beri dost olan Robert De Niro ve Martin Scorsese’nin arasındaki bağı, usta aktör anlattı:

“Kendimi onunla hayat boyu iyi bir dost olduğum için çok şanslı hissediyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Aynı duyguları The Irishman’de de yaşadık. Martin filmlerinde rol verdiği insanlara karşı çok duygusaldır. Film hepimiz için farklı bir deneyim oldu. Nasıl bir sonuç alacağımız çok önemli değildi… İyi eleştiriler sadece pastanın üzerindeki krema oldu.”

“Martin’in tüm insanlara yaklaşımı çok iyidir. Onları yakından tanımayı ve sorunlarıyla ilgilenmeyi sever. İşinin insanlar olduğunu biliyor, onlardan aldığıyla film yapıyor. Her zaman okur, araştırır ve beraber çalıştığı oyunculara bilgi ve farklı bakış açıları vererek hazırlanmasını kolaylaştırır. Mükemmel bir yönetmendir”

“Al Pacino ile de 1968’den beri arkadaşız. Hayatlarımızın farklı dönemlerinde birbirimize çok yardım ettik. Filmlerde beraber oynamasak da başımıza gelenler genelde aynıydı. Yaşantılarımız ve kariyerimiz birbirine çok benziyor”

“Bizi dostluk bir araya getirdi. Bazen uzun süre görüşmediğimiz oluyor ama bir araya geldiğimiz anda bağımızı yeniden kuruyoruz. Her insan hem işinde, hem de özel yaşamında böyle dostları kolayca bulamaz”