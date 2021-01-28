Robert Downey Jr., sinemadan kazandığı parayı ve şöhreti doğa için kullanan isimlerden biri…
FootPrint Coalition Ventures isimli bir fon şirketi kuran usta oyuncu, ekolojik dengeyi korumak için yola çıkan start-up’ları destekleyecek. Downey Jr, fon için her yıl kendi kişisel servetinden 1,5 milyon dolar harcayacak. 2000’in üzerinde yatırımcıyı da ikna eden Robert Downey Jr., 80 milyon dolarlık bir kaynağı harekete geçirecek.
“Yaratıcı sorun çözmeye inanıyorum. Bunun için harekete geçtim ve elimden geleni yapmaya hazırım. Gezegenimiz bir varoluş problemi yaşıyor. Dev şirketlerin doğa dostu davranması pek inandırıcı değil, sorunları akıllı çözümler getiren küçük girişimler halledebilir.”
“Oyunculuktan bu kadar para kazanacağımı hayal bile edemezdim. Yatırımlarımın teknolojik filmlerde oynamış yarı-emekli bir oyuncu için mantıklı olduğunu düşünüyorum.”