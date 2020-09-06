Robert Downey Jr, Avengers: Endgame ile Tony Stark’ı canlandırmaya son vermişti. Doğal olarak serinin ve oyuncuların hayranları belirli aralıklarla çıkan söylentilere itibar ediyor ve geri döneceği sık sık yayın organlarında konuşuluyor.

Robert Downey Jr, söylentilerden rahatsızlık duymuş olacak ki, çok net bir açıklama yaptı:

“Tamamen bitti. Silahlarımı astım ve karakteri geride bıraktım. Marvel’in bambaşka bir yöne gideceğini tahmin ediyorum. Ama böyle yapmazlarsa bile ben artık yokum. Hala umutlananlar var biliyorum ama lütfen artık söylentilere inanmasınlar”