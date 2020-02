İlk kez Harry Potter and the Goblet of Fire’da 2005 yılında dikkat çekip, daha sonra Twilight serisinde süper star statüsüne ulaşan Robert Pattinson, yaşadığı süreci anlattı:

“Ünlü olduğum ilk günden beri kendimi akvaryumda bir balık gibi hissediyorum. Ne yöne gideceğimi hiç bilemedim. Bir ilişki yaşasan da otel odalarında yaşıyorsun ve genelde yalnızsın.”

“Bir süre sonra yalnız yaşamaya alışıyorsun. Bir alışkanlık halini alıyor. Bu sefer de başka insanlarla ilişki kurmakta zorluklar yaşıyorsun.”

“Yavaş yavaş delirmeye de başlıyorsun. Aşama aşama oluyor ve farkına varmıyorsun. Bir süre sonra kendine üzülmeyi ve özen göstermeyi unutuyorsun. Giyimin, tavırların değişiyor ve kendine yabancılaşıyorsun. İzole olmak, nasıl bir hayat yaşadığını doğrudan etkiliyor”