Robert Pattinson bu aralar iyi projeler seçiyor. Şu sıralar Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği, Joanna Hogg’un yönettiği The Souvenir ve Claire Denis’in bilimkurgu filmi High Life‘ta rol alıyor Pattinson. Bu filmden sonra aktör, Antonio Campos’la çalışacak. Campos, Rebecca Hall ve Michael C. Hall’lı Christine filmiyle dikkatleri çekmişti. Pattinson-Campos’u buluşturacak filmin adı bugün açıklandı: The Devil All the Time. Film, 50’lerde Amerika’nın güneyinde geçecek, Pattinson bir vaizi oynayacak. Aktörün açıklamalarına göre karakter karanlık, kötü, itici ama bazı açılardan eğlenceli ve karizmatik birisi.

Pattinson rolünün iticiliği hakkında şunları söylemiş: “Biliyorsun, bazı oyuncular ‘Bu denli kötü şeyleri yapan bir karakteri oynamam,’ derler. Ama neden? Bu çılgınlık. Kendi hayatında kötü şeyler yapmayabilirsin. Bence birisi sürekli kahramanları oynamak istiyorsa bunun nedeni gerçekte çok iğrenç şeyler yapıyor oluşu.” Filme dönersek… The Playlist’te haberi yazan yazar bu filmin 50’lerde geçip kötü bir vaizi anlatan, Donald Roy Pollock’un kaleme aldığı romandan uyarlanmış olabileceğini belirtmiş ama filmin roman uyarlaması olup olmadığı açıklanmadı. Çekimlere bu yılın sonlarına doğru başlanacak.