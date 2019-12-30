Matt Reeves’in yeni Batman’inde Bruce Wayne’i canlandıracak olan Robert Pattinson, nasıl bir yükün altına girdiğinin farkında… Sinemaya ilk ciddi adımların Twilight serisiyle atan ancak daha sonra önemli yönetmenlerle farklı rollerde yer alarak sadece genç kızların sevgilisi değil, iyi bir oyuncu olduğunu da kanıtlayan Pattinson, tekrar popüler bir karakterle sınav verecek:

“Yüksek beklentilerle çekilen filmlerde rol aldım. Bunların bazıları gişe beklentisi yüksek filmlerdi. Bu tip filmlerden önce ne zaman bir şey söylesen aynı tepkiyle karşılaşırsın. “Aptal herif, daha film çekimleri bile başlamadı! Daha çekimler başlamadan en ağır eleştirileri alıp, yanıt verirsem “Önce oyna!” yanıtını alacağımı biliyorum. Buna alıştım”

“Ama eleştirenler şunu bilmiyor. Dünyada beni en ağır eleştiren insanın ismi Robert Pattinson. Kendime en ağır eleştirileri yine kendim yapıyorum.”

“Batman karakteriyle bir bağ hissediyorum, niye bilmiyorum. Rolün dünyadaki herkesi etkileyen, tanımlanamaz bir gücü var.”