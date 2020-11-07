Merakla beklenen The Batman filminde süper kahramanı canlandıran Robert Pattinson, Vanity Fair dergisinin Fransız edisyonuna rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaktere nasıl hazırlandığını anlatan Robert Pattinson, “Oynadığım bütün rollerde ilk olarak karakteri nasıl daha da karmaşıklaştırıp derinleştirebileceğime, ona nasıl yeni nüanslar katabileceğime bakarım. Batman rolüyle de ikililiği, belirsizliği canlandırmayı öğrenmek zorundayım. Bir karakteri tek bir renkte canlandırmak mümkün değil. Batman gibi iki ayrı dünyası olan bir karakteri canlandırmak da benim için güzel bir deneyim.” ifadelerini kullandı.

The Batman’i, rol aldığı Christopher Nolan’ın Tenet filmiyle de karşılaştıran Pattinson, “Yapımın büyüklüğüne kendimi çok fazla kaptırmamak için arkadaşlarımla yaptığım sohbetler, rüyalarım gibi basit şeyler düşünüyorum. Bu bir aktörün böylesine büyük projelerde kendine bulduğu bir kaçış yoludur. Tenet’te de, The Batman’de de etrafınızdaki kocaman ekip size ‘Robert kayıttayız…’ dediği zaman bütün o çevrenizdeki insanlardan kendinizi soyutlayıp, kendi düşüncelerinizle orada var olmak zorundasınız.” açıklamasında bulundu.

Pandemi nedeniyle çekimleri defalarca kez ertelenen The Batman filminin çekimlerine geçtiğimiz ay İngiltere’de tekrar başlanmıştı. Ertelenen çekimlerin ardından önce 2021 yılının Ekim ayına ertelenen filmin vizyon tarihi, daha sonra yapılan açıklamaya göre tekrar ertelenerek 2022 yılının Mart ayına alındı.