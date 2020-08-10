Robert Pattinson, Tenet çekimleri sürerken, Batman rolü için seçmelere girdiğini yönetmeni Christopher Nolan’dan saklamış. Yetenekli oyuncu, bir önceki Batman serisinin yönetmeni olarak Nolan’ın kızacağını düşünerek, rol için uğraştığını gizlemeye çalışmış.

“Nolan, filmleri ve herşey konusunda gizliliğe çok önem veren bir yönetmen. Gizlilik konusunda bu kadar ustalaşmış bir insandan da sır saklamak zor. Hem onun dikkatinin dağılmaması için, hem de bana farklı bir gözle bakmaması için Tenet çekimlerinde Batman seçmelerine katıldığımı gizledim. Ama çok uzun sürmedi.”

“Chris’e, “Seçmelere gidiyorum” yerine, “Ailevi bir durum var” dediğim anda “Seçmelere gidiyorsun değil mi?” sorusunu sordu. Bu kadar iyi sır saklayan bir insandan, sır saklamanız mümkün değil”